 Takım 3 gün izinli – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Takım 3 gün izinli

    Takım 3 gün izinli
    Slovakya'da yurtdışı 2'nci etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra Trabzon'a dönen ve ara vermeden yeni sezon hazırlıklarına devam eden , 50'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Deportivo Alaves ile oynadığı ve 2-0'lık skorla rakibine üstünlük sağladığı dostluk maçının ardından izine çıktı. 3 gün izin yapacak olan bordo-mavililer, pazar günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak yeniden çalışmalarına başlayacak.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:07
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