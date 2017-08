Celil Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a destek

Trabzonspor eski başkan adayı Hekimoğlu Döküm Sanayii İcra Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, bordo-mavili kulübe olan desteğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde kuruluş yıl dönümünü kutlayan Trabzonspor'da, eski başkan adayı Celil Hekimoğlu'da her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanlarıyla birlikte kutlama yaptı.



Her yıl Trabzonspor'un 2 Ağustos Kuruluş Yıl Dönümü'nde yapılan ve geleneksel hale gelen etkinlikte Celil Hekimoğlu, 2017-2018 Trabzonspor formasını çalışanlarına hediye etti. Bu etkinlikle hem çalışanlarını motive eden hem de Trabzonspor'a destek olmayı sürdüren Hekimoğlu, Trabzonspor'a destek olmak her Trabzonspor'lunun görevi olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde bizler de tüm çalışanlarımıza forma hediye ederek kendi firmamız içerisinde bir kutlama yaptık. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliği bundan sonraki yıllarda da sürdürerek takımımıza katkı yapmaya devam edeceğiz" dedi.