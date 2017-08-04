Celil Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a destek
Trabzonspor eski başkan adayı Hekimoğlu Döküm Sanayii İcra Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, bordo-mavili kulübe olan desteğini sürdürüyor.
Her yıl Trabzonspor'un 2 Ağustos Kuruluş Yıl Dönümü'nde yapılan ve geleneksel hale gelen etkinlikte Celil Hekimoğlu, 2017-2018 Trabzonspor formasını çalışanlarına hediye etti. Bu etkinlikle hem çalışanlarını motive eden hem de Trabzonspor'a destek olmayı sürdüren Hekimoğlu, Trabzonspor'a destek olmak her Trabzonspor'lunun görevi olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde bizler de tüm çalışanlarımıza forma hediye ederek kendi firmamız içerisinde bir kutlama yaptık. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliği bundan sonraki yıllarda da sürdürerek takımımıza katkı yapmaya devam edeceğiz" dedi.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:17
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Sabrın sonu Lens
Toplam 11
Yorum
KaRTaL Lens geçen sene fb.nin en iyi oyuncusuydu aslan kardeş.Ayrıca şaibeli şampiyonluklar görmek istiyorsan açta tarihine bir bak neler var neler
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Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki
Toplam 31
Yorum
FB taraftarı Oyuncu bizim oyuncumuz bize yakışmaz her zaman tam destek Ozan Daha İyi olacak göreceksiniz.
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Melo’dan mesaj var
Toplam 3
Yorum
4343 hasan tan milyon dolarlar olunca aşkın alevi hiç bitmez melo demişsin melo aldığı parayı sonuna kadar hep haketti başkaları gibi fos çıkmadı
Celil Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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