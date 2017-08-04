Castillo’ya operasyon

Trabzonspor,? Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Fabian Castillo'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Castillo, İstanbul'da özel bir hastanede sol dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olmuştur. Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun, 4 hafta içerisinde takımla antrenmanlara başlaması öngörülmektedir" denildi. Bu arada Burak Yılmaz. Liv Hospital'de yapılan sağlık kontrolü sonrası aynı hastanede olan Castillo'yu ziyaret etti.