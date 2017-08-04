 Castillo’ya operasyon – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Castillo’ya operasyon

    Castillo’ya operasyon

    Trabzonspor,? Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan 'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Castillo, İstanbul'da özel bir hastanede sol dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olmuştur. Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun, 4 hafta içerisinde takımla antrenmanlara başlaması öngörülmektedir" denildi. Bu arada Burak Yılmaz. Liv Hospital'de yapılan sağlık kontrolü sonrası aynı hastanede olan Castillo'yu ziyaret etti.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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