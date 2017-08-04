''Burak bir proje''
Başkan Muharrem Usta'dan gündemi sarsacak açıklamalar: “Biz büyük bir forma satışı planlaması yaptık. Burak Yılmaz’la bir ticari operasyon yapmak üzere yolculuğumuz var. Serdar Taşçı’yı da alacağız. Sosa ve Sissoko görüşmelerimiz de sürüyor”
17 NUMARA BURAK'IN
Usta, Burak Yılmaz ile özdeşleşen 17 numaralı forma konusunda noktayı koydu. Burak'ın transferinin kendileri için bir proje olduğunu vurgulayan Usta, "Bizim büyük bir forma satışı planlamamız var. Burak Yılmaz'la bir ticari operasyon yapmak üzere yolculuğumuz var. Bunları Onazi ile konuştuk. Burak'ın Türkiye'deki pozisyonu, Trabzonspor'da yaptıkları, 17 numara ile özdeşleşmesi, ticari getirisi, formalara yansıması aktarıldı. Kendisi de hiçbir sorun olmadığını, forma numarası takıntısı bulunmadığını söyledi. Burak Yılmaz 17 numaralı formayı giyecek" açıklamasında bulundu.
SERDAR'I İSTİYORUZ
Başkan, stoper bölgesine bir oyuncu ihtiyaçları olduğunu belirterek, Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı ile ilgilendiklerini aktardı. Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Serdar ile uzun zamandır ilgileniyoruz. Başka oyuncular gündeme gelse de fayda-maliyet analizleri ve kalite olarak bakıldığında Serdar'ın daha anlamlı olduğunu düşündük. Garry Medel ile de görüşüyoruz ama onun ekonomik şartları ile Serdar'ı karşılaştırdığımızda, maliyeti daha yüksek. Onun da Trabzonspor'a gelme konusunda kesin bir kararlılığı var. Stoper bölgesinde oyuncu ihtiyaçları olduğu için kulübü vermek istemiyor. Kısa sürede bu iş bitebilir."
SOSA YA DA SİSSOKO
Kadroya ofansif yönde bir oyuncu daha katabileceklerine değinen Usta, "Bundan sonra başka bir oyuncuya ihtiyacımız var mı? Belki ofansif bölgede serbest oynayacak bir oyuncu olabilir. Almasak da olabilir ancak alınırsa çok daha derli toplu bir takım oluruz gibi görünüyor. Bu anlamda Jose Sosa ile görüşüyoruz ama ekonomik nedenlerle bir değerlendirme yapıyoruz" dedi. Başkan, "Yine Moussa Sissoko ile de görüşüyoruz. Tottenham'ın 35 milyon sterline aldığı bir isim. Geçen sene beklediklerini bulamamışlar belli ki. Kulübü kiralanmasına müsaade ederse böyle bir durum olabilir. Görüşüyoruz. İkisinden birisi olacak mı? Ya da hiçbirisi olmayacak mı? Bunu yakında göreceğiz" diye konuştu.
25 MİLYON EURO SATIŞ
USTA, "oyuncu almak kadar satmak da önemli. başarılı olursak futbolcularımızı iyi paraya verebiliriz. biz de sezon sonunda yaklaşık 20-25 milyon euro'luk satış planlıyoruz. Her sene 15, 20 milyon euro'luk oyuncu satmalıyız. Yusuf Yazıcı'nın 50. yılımızda takımda kalması ve çok daha başarılı olup, çok daha yüksek rakamlara satılabilmesi gerekir diye bu teklifleri resmileştirmedik. Biz değerini bulduğunda her oyuncuyu satarız" dedi.
4800 KOMBİNE OLACAK İŞ DEĞİL
Başkan Muharrem Usta, şu ana kadar 4 bin 800 kombine sattıklarını belirterek, "Bu, Trabzonspor camiasında olabilecek bir şey değildir. Tarihin en yüksek kombinesini bu sene taraftarlarımızın almasını bekliyorum" dedi. Usta, kombine ve forma satış rakamlarından memnun olmadığını belirtti.
BORÇ İŞİ TAM ANLAMIYLA KABUS
Trabzonspor'un başarıya oynayacak takım olduğunda yıllık gideri 200-250 milyon lira, geliri ise 180 milyon. 70-80 milyon lira açık veriyorsunuz. Bu birikimle borç kısa sürede milyar olur. Bu bir kabus.
İKİ PROJE DE RAFA KALKTI GİBİ
İki gayrimenkul projemiz vardı; birisi Trabzonspor'daki tesisler. Devlet Hava Meydanları'nın istimlak etmesi söz konusuydu ama Rize'de de havalimanı yapıldığı için bu iş olmayacak gibi. Kartal arazisi için de 190 milyon TL veremeyiz.
STADI 1 YILLIĞINA KİRALIYORUZ
Stadı bir yıllığına kiralıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önce stadı Milli Emlak'tan üzerine alması gerekiyor. Bizim de ondan almamız lazım. Bu nedenle bir yıl kiralama kararı verdik.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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Toplam 6
Yorum
Serdar 37 Ya şu araplarda ne para var
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Tarihin en pahalı transferi açıklandı! Neymar resmen PSG'de
Toplam 6
Yorum
sami adamlar futbolcu yetistiriyor bizimkier de sogan
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Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki
Toplam 7
Yorum
Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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