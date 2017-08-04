Bize kupayı getir
32 yaşındaki forvet dün sabah İstanbul’a indi, taraftarlar Atatürk Havalimanı’nı tezahüratlarla inletti. Güçlükle aracına binen ve sağlık kontrolünden geçen Burak bugün 3+1 yıllık imza atacak.
YANAL: 15 YILDA BİR YETİŞİR
Teknik direktör Ersun Yanal, yeni transferleri Burak Yılmaz'ın Türk futbolunun son 15 yılda yetiştirdiği en önemli karakterlerden biri olduğunu söyledi. Bordo-mavili hoca, "Burak, Türk futbolunun önemli isimlerinden biri. Son 15 yılın yetiştirdiği en önemli karakterlerden bir tanesi ve Trabzonspor'da önemli başarılara imza atmış oyunculardan biri. Onun burayı, Trabzonspor'un da onu çok arzu etmesi ve birlikte bu istek ve arzunun önemli bir enerji oluşturacağını düşünüyorum. Burak'ın zaten enerjisi, katkısı belli. Hem karakteri hem takımdaki liderliği ile Burak doğru bir beklenti. Taraftarımızın da bu beklentinin karşılığını vereceğine inanıyorum" dedi.
PARÇALAYAN OYUNCU
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Burak Yılmaz ile ilgili konuştu. Saral, "Burak Yılmaz burada yıldız olmuş ve Çin'de ülkeyi temsil etmiş bir isim. Trabzonspor'da ruh kazanmış bir oyuncu. 50. yılda şampiyonluk için önemli katkısı olacaktır. Yapılan transferler, takımınlarında banko forma giyen isimler. İyi futbolcuları aldığımızı herkes görüyor. Özellikle Ersun Yanal, koşan ve parçalayan futbolcu istiyor. Burak transferi takımımıza çok önemli güç katacaktır. Burada yabancılık çekmeyecektir. Burak Yılmaz burada efsane olmayı tercih etmiştir" dedi.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:39
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sami adamlar futbolcu yetistiriyor bizimkier de sogan
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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