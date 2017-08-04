 Bize kupayı getir – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Bize kupayı getir

    Bize kupayı getir

    32 yaşındaki forvet dün sabah İstanbul’a indi, taraftarlar Atatürk Havalimanı’nı tezahüratlarla inletti. Güçlükle aracına binen ve sağlık kontrolünden geçen Burak bugün 3+1 yıllık imza atacak.

    Bordo-mavili takımın yeni transferi Burak Yılmaz, dün İstanbul'a geldi. Çin Süper Ligi'nde forma giydiği Beijing Guoan ile yollarını ayıran golcü futbolcuyu, sabah saatlerinde geldiği Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. 'a sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, "Yuvana hoş geldin kral" ve "Burak bize kupayı getir" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren Burak, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı. Ardından da sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavili kulüp resmi sitesinden "Kulübümüze transferi konusunda görüşmeleri sürdürdüğümüz Burak Yılmaz Liv Hospital İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de gerçekleştirildi" açıklaması yapıldı.

    YANAL: 15 YILDA BİR YETİŞİR
    Teknik direktör Ersun Yanal, yeni transferleri Burak Yılmaz'ın Türk futbolunun son 15 yılda yetiştirdiği en önemli karakterlerden biri olduğunu söyledi. Bordo-mavili hoca, "Burak, Türk futbolunun önemli isimlerinden biri. Son 15 yılın yetiştirdiği en önemli karakterlerden bir tanesi ve Trabzonspor'da önemli başarılara imza atmış oyunculardan biri. Onun burayı, Trabzonspor'un da onu çok arzu etmesi ve birlikte bu istek ve arzunun önemli bir enerji oluşturacağını düşünüyorum. Burak'ın zaten enerjisi, katkısı belli. Hem karakteri hem takımdaki liderliği ile Burak doğru bir beklenti. Taraftarımızın da bu beklentinin karşılığını vereceğine inanıyorum" dedi.

    PARÇALAYAN OYUNCU
    Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Burak Yılmaz ile ilgili konuştu. Saral, "Burak Yılmaz burada yıldız olmuş ve Çin'de ülkeyi temsil etmiş bir isim. Trabzonspor'da ruh kazanmış bir oyuncu. 50. yılda şampiyonluk için önemli katkısı olacaktır. Yapılan transferler, takımınlarında banko forma giyen isimler. İyi futbolcuları aldığımızı herkes görüyor. Özellikle Ersun Yanal, koşan ve parçalayan futbolcu istiyor. Burak transferi takımımıza çok önemli güç katacaktır. Burada yabancılık çekmeyecektir. Burak Yılmaz burada efsane olmayı tercih etmiştir" dedi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:39
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