4800 kombine olacak iş değil

Başkan Muharrem Usta, şu ana kadar 4 bin 800 kombine sattıklarını belirterek, "Bu, Trabzonspor camiasında olabilecek bir şey değildir. Tarihin en yüksek kombinesini bu sene taraftarlarımızın almasını bekliyorum" dedi. Usta, kombine ve forma satış rakamlarından memnun olmadığını belirtti.