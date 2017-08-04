 4800 kombine olacak iş değil – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    4800 kombine olacak iş değil

    4800 kombine olacak iş değil
    Başkan Muharrem Usta, şu ana kadar 4 bin 800 kombine sattıklarını belirterek, "Bu, Trabzonspor camiasında olabilecek bir şey değildir. Tarihin en yüksek kombinesini bu sene taraftarlarımızın almasını bekliyorum" dedi. Usta, kombine ve forma satış rakamlarından memnun olmadığını belirtti.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
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