 300 forma aldı – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    300 forma aldı

    300 forma aldı

    Bordo-mavili takımda geçtiğimiz dönem başkan adayı olan ve küçük bir fark ile başkanlığı Muharrem Usta'ya kaptıran işadamı , geleneği bozmadı.

    Hekimoğlu, her dönem olduğu gibi bu sezon da 300 adet forma aldı. 150'si yeni sezon beyaz, 150'si de parçalı forma alıp arkalarına da isim yazdıran Hekimoğlu, formaları personeli ve ailesine dağıttı. 'nun bu davranışını bordo-mavili taraftarlar alkışladı. Hekimoğlu, "50. yılda herkes takıma destek vermeli" ifadesini kullandı.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:09
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