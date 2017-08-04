 ''2010-2011 sezonu 50 yıl sonra konuşulur'' – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ''2010-2011 sezonu 50 yıl sonra konuşulur''

    ''2010-2011 sezonu 50 yıl sonra konuşulur''

    Usta, “50 yıl sonra gelen nesil 2010-2011 sezonunu konuşacak. Tarih kitapları bunu yazacak” diye konuştu.

    , 2010-11 sezonu şampiyonluğuyla ilgili yaptıkları hukuksal girişimlere ilişkin, "Bu bir kupa meselesi değil" dedi. Başkan şöyle devam etti: "Bu bir gerçekten hak ve hukuk mücadelesi. Avrupa da adalet dağıtmıyor. CAS'ın masasında yargılamanın yapıldığı gün oturdum. Çıktığımda şunu söyledim: 'Eğer Trabzonspor'a bu şampiyonluk verilmezse, benim adalete hiçbir inancım kalmadı.' Bunu her yerde söyledim. Sonunda da dediğim çıktı. Tarih bunların hepsini yazacak. 50 sene sonra gelen nesil 2010-11 sezonunu konuşacak. Tarih kitapları bunu yazacak. Biz mücadelemizi ömür boyu sürdüreceğiz. Sonuçta ne olursa olsun önemli değil."
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''2010-2011 sezonu 50 yıl sonra konuşulur'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.