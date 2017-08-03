Trabzonspor'dan Castillo açıklaması
Trabzonspor, ameliyat edilen Fabian Castillo'nun 4 hafta içinde takıma döneceğini açıkladı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu sabah oyuncumuz Fabian Castillo, Liv Hospital İstanbul'da sol dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olmuştur. Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun, 4 hafta içerisinde takımla beraber antrenmanlara başlaması öngörülmektedir."
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:28
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Beşiktaş Lens'i bonservisiyle aldı
Toplam 38
Yorum
FeNeR Doğruysa,bu yönetim varken Kadıöyden bile geçmem çevresinden dolaşıp gideceğim yere giderim..
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Beşiktaş Lens'i bonservisiyle aldı
Toplam 38
Yorum
Fanatik Fb'li Beşiktaş fb topçularını toplayarak şampiyon oldu Aynı strateji devam ediyor. FB den sosa ile karşı atak yapılmalı
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Eren forma bekliyor
Toplam 5
Yorum
Kabataşlı Takımlarda En Az 4TÜRK Banko Oynalıdır.Eren de ya müzmin sakatlık veya korkusu var veya çok Güçsüz.Ufak bir harekette yerlerde.Aynaya baksın
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