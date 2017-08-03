 Trabzonspor'dan Castillo açıklaması – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Trabzonspor'dan Castillo açıklaması

    Trabzonspor'dan Castillo açıklaması

    Trabzonspor, ameliyat edilen Fabian Castillo'nun 4 hafta içinde takıma döneceğini açıkladı.

    Trabzonspor Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'nun ameliyat olduğunu ve 4 hafta içerisinde antrenmanlara başlayacağını açıkladı.
    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Bu sabah oyuncumuz Fabian Castillo, Liv Hospital İstanbul'da sol dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olmuştur. Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun, 4 hafta içerisinde takımla beraber antrenmanlara başlaması öngörülmektedir."
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:28
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