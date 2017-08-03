Trabzon’dan futbol şov
A2’den naklen yayınlanan 50. yıl özel maçında Fırtına Alaves’i dağıttı. Golleri Bongonda ve Yusuf attı.
Bordo-mavililer, kulübün kuruşunun 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Alaves'le hazırlık maçı yaptı. Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala önem taşıyan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı. Özellikle oyuncu değişikliklerinin yapıldığı 61. dakikaya kadar olan bölüme Karadeniz Fırtınası hükmetti.
Dakikalar 7'yi gösterirken yeni transferler sahne aldı. Kucka'nın akıl dolu pasına müthiş hareketlenen Bongonda düzgün vuruşuyla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 23'te Alaves'in kullandığı kornerde Bongonda araya girdi. 40 metrelik müthiş bir depar attı. Onunla birlikte Olcay ve Yusuf Yazıcı da adeta uçtu. Bongonda, Yusuf'a verdi o da nefis plaseyle skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda N'Doye fırsatları harcadı. Maç 2-0 bitti.
'YOK BÖYLE PAS'
Trabzonspor 7. dakikada Bongonda ile harika bir gol buldu. Juraj Kucka'nın akıl dolu pasıyla Belçikalı futbolcu ağları havalandırdı. Golden sonra teknik direktör Ersun Yanal'ın yedek kulübesine dönerek "Yok böyle bir pas" demesi dikkat çekti.
BONGONDA ŞİMŞEK GİBİ
Attığı golde defans arkasına koşusu mükemmeldi. Yusuf Yazıcı'ya attırdığı goldeki deparında ise şimşek kadar hızlıydı. Sahada hiç bencil değil, futbol aklı yüksek. Savunmaya yardımı d a üst düzeyde. Bir kanat oyuncusu daha ne yapsın.
KUCKA TAM ZEKA KÜPÜ
Milan'dan gelen Slovak yıldız orta sahada tam bir şef. Takımı müthiş organize etti. Theo Bongonda'ya harika asist yaptı. İki genç partneri Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı ile de iyi anlaştı. Ersun Yanal'ın saha içindeki beyni olacak.
YUSUF YİNE DÖKTÜRDÜ
Türk futbolunun yükselen değeri tekniğiyle, oyun bilgisiyle, Mesut Özil'i andıran stiliyle bir kez daha izleyenleri kendine hayran bıraktırdı. Goldeki klas plasesi ayakta alkışlandı.
61'DE STAT YIKILDI
Trabzonspor taraftarı meşhur 61. dakika şovlarını Alaves karşılaşmasında da sürdürdü. Bordo-mavililer muhteşem bir görsel şölen oluşturdu. Alavesli futbolcular, oyuncu değişikliğine denk gelen bu anları büyük bir hayranlıkla izledi.
Dün günlerden Trabzonspor'du... Konserler, havai fişek gösterileri ve ışık şovu ile tarihi bir gece yaşandı, muhteşem taraftar coştu. Usta'nın konuşması sık sık 'Büyük başkan' tezahüratları ile kesildi.
2 Ağustos 1967 tarihindeki kurulan Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki stadında çeşitli etkinliklerle 50'nci yılını kutladı. Bordo-mavililer, kuruluşunun 50'nci yılında ilk olarak sabah saat 10.00'da Trabzon Atatürk Alanı'nda çelenk merasimi ve ardından Sülüklü Mezarlığı'nda anma töreni gerçekleştirdi. Saat 19.30'da Şenol Güneş Kompleksi'nde başlayan kutlama programında ise halk oyunu gösterileri, konserler, havai fişek ve ışık şovu gösterileri yapıldı, coşku tavana çıktı.
USTA: KENETLENELİM
Başkan Muharrem Usta, kutlama programı gösterilerinin ardından saha ortasında taraftarlara seslenerek, "Bütün Trabzonsporluların 50'nci yılını kutluyor, tebrik ediyorum. 50'nci yılımızı coşkuyla kutluyoruz. Trabzonspor'un 7 şampiyonluğunu ve 10'larca kupasını doya doya gördük. Trabzonsporlu gençler, daha nice 50 yıllar yaşayacak. Bu muhteşem markanın altında bizler sadece hizmetkarız. Niceleri geldi geçti, elbette bizler de gelip geçeceğiz. Ama bu sene bizim için özel bir yıl. Bu sene takımımız sahip çıkalım, kenetlenelim. Ayrı gayrımız olmasın ve 50'nci yılımızı şampiyonlukla taçlandıralım. Herkes destek olsun" ifadesini kullandı.
50'NCİ YIL PASTASI
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kaptan Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor'da forma giymiş eski futbolcuların katılımıyla 50. yıl pastası kesildi. Taraftarlar takımın efsane oyuncularını tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu, ayakta alkışladı.
TOP HEDİYE ETTİLER
Kutlama programının ardından Deportivo Alaves ile oynanacak dostluk maçı için ısınmaya çıkan bordo-mavili futbolcular, tribünlere doğru koşarak futbolculara futbol topu gönderdi. Daha sonra taraftarlar da futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı, moral verdi.
BURAK'IN MESAJI
Başkan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kutlama mesajlarını taraftarlara okuyarak kendilerine teşekkür etti. Daha sonra Burak Yılmaz'ın bordomavili taraftarlara seslendiği video skorborddan taraftarlara izlettirildi. Taraftarlar, Burak'ın sözlerini alkışladı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
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