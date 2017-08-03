Trabzon’dan futbol şov

Bordo-mavililer, kulübün kuruşunun 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Alaves'le hazırlık maçı yaptı. Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala önem taşıyan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı. Özellikle oyuncu değişikliklerinin yapıldığı 61. dakikaya kadar olan bölüme Karadeniz Fırtınası hükmetti.

Dakikalar 7'yi gösterirken yeni transferler sahne aldı. Kucka'nın akıl dolu pasına müthiş hareketlenen Bongonda düzgün vuruşuyla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 23'te Alaves'in kullandığı kornerde Bongonda araya girdi. 40 metrelik müthiş bir depar attı. Onunla birlikte Olcay ve Yusuf Yazıcı da adeta uçtu. Bongonda, Yusuf'a verdi o da nefis plaseyle skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda N'Doye fırsatları harcadı. Maç 2-0 bitti.

'YOK BÖYLE PAS'

Trabzonspor 7. dakikada Bongonda ile harika bir gol buldu. Juraj Kucka'nın akıl dolu pasıyla Belçikalı futbolcu ağları havalandırdı. Golden sonra teknik direktör Ersun Yanal'ın yedek kulübesine dönerek "Yok böyle bir pas" demesi dikkat çekti.

BONGONDA ŞİMŞEK GİBİ

Attığı golde defans arkasına koşusu mükemmeldi. Yusuf Yazıcı'ya attırdığı goldeki deparında ise şimşek kadar hızlıydı. Sahada hiç bencil değil, futbol aklı yüksek. Savunmaya yardımı d a üst düzeyde. Bir kanat oyuncusu daha ne yapsın.

KUCKA TAM ZEKA KÜPÜ

Milan'dan gelen Slovak yıldız orta sahada tam bir şef. Takımı müthiş organize etti. Theo Bongonda'ya harika asist yaptı. İki genç partneri Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı ile de iyi anlaştı. Ersun Yanal'ın saha içindeki beyni olacak.

YUSUF YİNE DÖKTÜRDÜ

Türk futbolunun yükselen değeri tekniğiyle, oyun bilgisiyle, Mesut Özil'i andıran stiliyle bir kez daha izleyenleri kendine hayran bıraktırdı. Goldeki klas plasesi ayakta alkışlandı.

61'DE STAT YIKILDI

Trabzonspor taraftarı meşhur 61. dakika şovlarını Alaves karşılaşmasında da sürdürdü. Bordo-mavililer muhteşem bir görsel şölen oluşturdu. Alavesli futbolcular, oyuncu değişikliğine denk gelen bu anları büyük bir hayranlıkla izledi.

Dün günlerden Trabzonspor'du... Konserler, havai fişek gösterileri ve ışık şovu ile tarihi bir gece yaşandı, muhteşem taraftar coştu. Usta'nın konuşması sık sık 'Büyük başkan' tezahüratları ile kesildi.2 Ağustos 1967 tarihindeki kurulan Trabzonspor Kulübü,'ndeki stadında çeşitli etkinliklerle 50'nci yılını kutladı. Bordo-mavililer, kuruluşunun 50'nci yılında ilk olarak sabah saat 10.00'da'nda çelenk merasimi ve ardından'nda anma töreni gerçekleştirdi. Saat 19.30'da Şenol Güneş Kompleksi'nde başlayan kutlama programında ise halk oyunu gösterileri, konserler, havai fişek ve ışık şovu gösterileri yapıldı, coşku tavana çıktı.Başkan Muharrem Usta, kutlama programı gösterilerinin ardından saha ortasında taraftarlara seslenerek, "Bütün Trabzonsporluların 50'nci yılını kutluyor, tebrik ediyorum.Trabzonspor'un 7 şampiyonluğunu ve 10'larca kupasını doya doya gördük.gençler, daha nice 50 yıllar yaşayacak. Bu muhteşem markanın altında bizler sadece hizmetkarız. Niceleri geldi geçti, elbette bizler de gelip geçeceğiz.Bu sene takımımız sahip çıkalım, kenetlenelim. Ayrı gayrımız olmasın ve 50'nci yılımızıtaçlandıralım. Herkes destek olsun" ifadesini kullandı.Trabzon ValisiTrabzon BüyükşehirBelediye Başkanı, TrabzonsporTeknik Direktörü, kaptanTrabzonspor'da formagiymiş eski futbolcuların katılımıyla50. yıl pastası kesildi.Taraftarlar takımın efsaneoyuncularını tribüne çağıraraksevgi gösterisinde bulundu,ayakta alkışladı.Kutlamaprogramının ardındanile oynanacak dostluk maçı için ısınmaya çıkanfutbolcular, tribünlere doğru koşarak futbolculara futbol topu gönderdi. Daha sonra taraftarlar da futbolcuları tek tekçağırarak alkışladı, moral verdi.BaşkanUsta,ve İçişleri Bakanı'nun kutlama mesajlarınıtaraftarlara okuyarak kendilerineteşekkür etti. Dahasonra'ın bordomavilitaraftarlara seslendiğivideo skorborddan taraftarlaraizlettirildi. Taraftarlar, Burak'ınsözlerini alkışladı.