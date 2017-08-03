 Teşekkürler Cumhurbaşkanım – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Teşekkürler Cumhurbaşkanım

    Teşekkürler Cumhurbaşkanım

    Başkan : Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü desteği ile bu stat yapıldı. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak da hep yanımızda.

    , Trabzonspor'un 50'nci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan kutlama mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin en önemli spor kulüplerinden biri olan Trabzonspor'un 50'nci yılını gönülden kutluyorum. Nice yıllara, nice başarılara Trabzonspor" ifadelerine yer verdi. Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı yayınlandı. Başkan , muhteşem kutlama sonrası A2'de arkadaşımız Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



    SOYLU VE ALBAYRAK
    Usta, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı bizi çok mutlu etti. Onun olağanüstü destekleri ile ortaya çıkmış muhteşem bir eserin içerisindeyiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bize destek vermektedir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da gerçekten her zaman bizim yanımızda ve bize büyük destek veriyor. Ne zaman yardım istesek yanımızda yer alıyor. Aynı şekilde Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak da aynı şekilde her zaman yanımızda ve bize destek oluyor" dedi.

    SPONSOR ZATEN BİZDİK
    Başkan Usta, yaptıkları sponsorluk anlaşmasının detaylarıyla da ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Biz birkaç ay önce açıldığında Medical Park Stadyumu olacağını söylemiştik. O ara başka görüşmeler vardı ama olmadı. Medical Park, Liv ve İstinye Üniversitesi bir grup. Grup olarak stadın sponsorluğunu resmi olarak üstlendik" ifadesini kullandı.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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