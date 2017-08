Teşekkürler Cumhurbaşkanım

'un 50'nci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan kutlama mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "" ifadelerine yer verdi. Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından da'ın kutlama mesajı yayınlandı. Başkan Muharrem Usta , muhteşem kutlama sonrası'de arkadaşımız Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtladı ve'a teşekkür etti.Usta, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı bizi çok mutlu etti. Onun olağanüstü destekleri ile ortaya çıkmışbir eserin içerisindeyiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bize destek vermektedir. İçişleri Bakanımızda gerçekten her zaman bizim yanımızda ve bize büyük destek veriyor. Ne zaman yardım istesek yanımızda yer alıyor. Aynı şekilde Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanımızda aynı şekilde her zaman yanımızda ve bize destek oluyor" dedi.Başkan Usta, yaptıkları sponsorluk anlaşmasının detaylarıyla da ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Biz birkaç ay önce açıldığındaolacağını söylemiştik. O ara başka görüşmeler vardı ama olmadı.grup. Grup olarak stadın sponsorluğunu resmi olarak üstlendik" ifadesini kullandı.