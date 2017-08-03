Teşekkürler Cumhurbaşkanım
Başkan Muharrem Usta: Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü desteği ile bu stat yapıldı. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak da hep yanımızda.
SOYLU VE ALBAYRAK
Usta, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı bizi çok mutlu etti. Onun olağanüstü destekleri ile ortaya çıkmış muhteşem bir eserin içerisindeyiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bize destek vermektedir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da gerçekten her zaman bizim yanımızda ve bize büyük destek veriyor. Ne zaman yardım istesek yanımızda yer alıyor. Aynı şekilde Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak da aynı şekilde her zaman yanımızda ve bize destek oluyor" dedi.
SPONSOR ZATEN BİZDİK
Başkan Usta, yaptıkları sponsorluk anlaşmasının detaylarıyla da ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Biz birkaç ay önce açıldığında Medical Park Stadyumu olacağını söylemiştik. O ara başka görüşmeler vardı ama olmadı. Medical Park, Liv ve İstinye Üniversitesi bir grup. Grup olarak stadın sponsorluğunu resmi olarak üstlendik" ifadesini kullandı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
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