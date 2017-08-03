 Sosa gelebilir – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    gelebilir

    Sosa gelebilir

    bize gelmek istiyor. Kendisi açısından sorun yok. ile ilgileniyoruz. Bu konular önümüzdeki günlerde netleşecektir”

    Transfer gündeminde olan ile ilgili de konuşan Başkan , " ile ilgilendik. İlgilenmeye devam ediyoruz. Sissoko'da oyuncuyla bir sorunumuz yok. Futbolcu bu sene Tottenham'da oynamayacak. Gerçekten bize gelmek istiyor. Burak'ta olduğu gibi. Anlaşmaya çalışıyoruz. Kiralamaya çalışıyoruz. Olabilir, olmayabilir. Oyuncu açısından bakarsak olabilecek transfer" dedi. Usta şöyle devam etti: "Sosa gibi kreatif bir oyuncuya ihtiyacımız olabilir. Orada da fayda maliyet analizi yapıyoruz. Oyuncu ve kulüple de görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu iş netleşecektir. En iyisini yapmak istiyoruz ve bunun için yoğun şekilde çalışıyoruz."
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:53
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