 Serdar’ı istiyoruz, o da bizi istiyor – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Serdar’ı istiyoruz, o da bizi istiyor

    Serdar’ı istiyoruz, o da bizi istiyor
    Başkan , 30 yaşındaki stoper Serdar Taşçı ile ilgili açıklamada bulunarak, şöyle konuştu: "Serdar'a talibiz. Kulübü bırakmak istemiyor. Kriz derecesinde bir durumla karşı karşıyayız. Oyuncu da bizi istiyor biz onu istiyoruz. Zannediyorum o da büyük aksilik olmazsa kısa sürede çözülecek. Kısa süre dediğimizde insanlar yarın öbür gün bekliyor. Buna böyle bakmamak lazım. Geç olsun doğru olsun. Bu oyuncular ne zaman gelirse gelsin takıma uyum sorunu pek olmayacak oyuncular. Hazır şekilde gelecekler ve bize önemli katkılar sağlayacaklardır. Bunun için ısrarcı davranıyoruz."

    BURAK İÇİN ŞIK BİR İMZA TÖRENİ
    Burak'a çok şık bir imza töreni düzenleyeceklerini açıklayan Usta, "Sabah 5.30'da İstanbul'da olur. İmza törenini Trabzon'da yapacağız. Çok şık, farklı bir imza töreni olacak" dedi. Burak'ın Çin'deki 5 maçlık cezasının bittiğini açıklayan Usta, "Onun hesabını yaptık. Biz Burak geldiğinde hemen oynayabilmesini istedik. Şu anda cezasını doldurmuş durumda. 3 gün olsa burada ilk maçta oynayabilme şansı yoktu" diye konuştu.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar’ı istiyoruz, o da bizi istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.