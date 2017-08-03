Serdar’ı istiyoruz, o da bizi istiyor
BURAK İÇİN ŞIK BİR İMZA TÖRENİ
Burak'a çok şık bir imza töreni düzenleyeceklerini açıklayan Usta, "Sabah 5.30'da İstanbul'da olur. İmza törenini Trabzon'da yapacağız. Çok şık, farklı bir imza töreni olacak" dedi. Burak'ın Çin'deki 5 maçlık cezasının bittiğini açıklayan Usta, "Onun hesabını yaptık. Biz Burak geldiğinde hemen oynayabilmesini istedik. Şu anda cezasını doldurmuş durumda. 3 gün olsa burada ilk maçta oynayabilme şansı yoktu" diye konuştu.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:52
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
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