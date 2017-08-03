 "Nice yıllara, nice başarılara" – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    "Nice yıllara, nice başarılara"

    "Nice yıllara, nice başarılara"

    , resmi Twitter hesabı üzerinden Kulübü'nün 50. yılını kutladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

    "Ülkemizin en önemli spor kulüplerinden biri olan 'un 50. yılını gönülden kutluyorum. Nice yıllara, nice başarılara Trabzonspor!"

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:17
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