 Nevzat Aydın'dan Burak Yılmaz eleştirisi – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Nevzat Aydın'dan Burak Yılmaz eleştirisi

    Nevzat Aydın'dan Burak Yılmaz eleştirisi

    Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi, ünlü iş adamı Nevzat Aydın Burak Yılmaz transferini ekonomik yönden tenkit etti.

    Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Aydın, Burak Yılmaz'ın maliyeti konusunda eleştiri yaptı.

    Aydın, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
    "Burak transferi için: Kral büyük oyuncu ve çok güzel günler yaşadık onunla. Yine başarılı olacaktır ama maliyeti bizim için çok çok fazla."
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:46
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