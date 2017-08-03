Nevzat Aydın'dan Burak Yılmaz eleştirisi
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi, ünlü iş adamı Nevzat Aydın Burak Yılmaz transferini ekonomik yönden tenkit etti.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Aydın, Burak Yılmaz'ın maliyeti konusunda eleştiri yaptı.
Aydın, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Burak transferi için: Kral büyük oyuncu ve çok güzel günler yaşadık onunla. Yine başarılı olacaktır ama maliyeti bizim için çok çok fazla."
Aydın, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Burak transferi için: Kral büyük oyuncu ve çok güzel günler yaşadık onunla. Yine başarılı olacaktır ama maliyeti bizim için çok çok fazla."
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Simon Kjaer tarih yazdı
Toplam 6
Yorum
eskiler alırıım Bizim kullandıklarımızı almaya çok meraklısınız bakıyorum.
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Tudor bir forvet daha istedi
Toplam 14
Yorum
emin Ben de yeni bir hoca talep ediyorum.Her talep 5-10 milyon Euro.
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Stoperde adaylar çoğalıyor
Toplam 2
Yorum
gs03 geçen sene 1,7 milyona transfer olduğuna göre bize gelişi 7 milyonu bulur.
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