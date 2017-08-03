 Gökdeniz’in mesajı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Gökdeniz’in mesajı

    Gökdeniz’in mesajı
    Kariyerine Rubin Kazan'da devam eden , Trabzonspor'un 50. yılını kutladı. Tecrübeli futbolcu "Hayatımın bir bölümünü bu büyük kulüpte geçirdiğim için gururluyum. Kalbim her zaman Trabzonspor'a ait" dedi.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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