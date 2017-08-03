 Castillo 4 hafta yok – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    4 hafta yok

    Castillo 4 hafta yok

    Slovakya'da Heerenveen ile oynanan maçta sakatlanan 'dan kötü haber geldi.

    Bordo-mavili takımın yurt dışı kampında iyi performans gösteren oyuncuların başında yer alan Kolombiyalı yıldızın sağ arka adalesindeki sakatlığının ciddi olduğu belirtildi. Adalesinde gerilme olan futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı, bu arada daha önce yaşadığı menisküs problemi nedeniyle de ameliyatının planlandığı kaydedildi. 'nun eylül ayının ortalarına doğru hazır hale gelmesi bekleniyor.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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