Burak Yılmaz Trabzonspor'da

Burak Yılmaz'dan taraftarı coşturacak mesaj. “Çok mutluyum, gururluyum ve heyecanlıyım. 50. yılımızda üzerime düşeni layığıyla yapacağım, bugün itibariyle resmen Trabzonsporluyum”
GÖRÜNTÜLÜ MESAJ
Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabı twitter'dan paylaşılan videoda taraftarlara seslenen Burak, mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Bugün kulübümüzün 50'nci yıldönümü. Trabzonsporumuz 50 yaşında. Çok mutluyum, gururluyum ve heyecanlıyım. 50'nci yılımızda üzerime düşen görevi layığıyla yapıp, bugün itibariyle Trabzonsporluyum. Şükürler olsun ki hem ülkeme hem de Trabzonspor'a dönüyorum. Sizlerle yeniden bu forma ile bir şampiyonluk daha yaşamaya geliyorum."
DESTEK İSTİYORUM
Burak konuşmasına şöyle devam etti: "Bu hedef, düşünce ve arzuyla geliyorum. Sizlerde lütfen taraftarlar olarak hem maddi hem de manevi olarak desteğinizi esirgemeyin. Forma ve kombine satışlarında bizlerin yanında olun. Her zaman desteğinizi hissettirdiniz ama bu sene başka bir sene. Bizler de sizleri mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
3+1 SENELİK İMZA ATACAK
Burak dün Beijing Guoan'ın idmanına son kez çıktı. Arkadaşları ile vedalaşan 32 yaşındaki futbolcu daha sonra Türkiye'ye doğru yola çıktı. Bugün Trabzon'da olması beklenen Burak'ın anlaşmasının detayları da belli oldu. Trabzonspor'un Beijing'e yıldız futbolcu için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Ayrıca milli yıldız, Çin'deki 3 milyon euro'luk alacağından vazgeçti. 3+1 yıllık imza atacak olan Burak'a da yıllık 3.2 milyon euro verileceği vurgulandı.
GOL KRALI OLMUŞTU
2009- 10 ve 2011-12 sezonları arasında Trabzonspor formasını giyen 32 yaşındaki Burak Yılmaz, 2011-12 sezonunda bordo mavili forma ile attığı 32 golle gol krallığı da yaşamıştı. Ayrıca Burak Trabzonspor forması giydiği 2.5 yıllık sürede 90 maçta 58 gol kaydetmişti.
EN FAZLA GOL ATAN OYUNCUSU
Burak Yılmaz, 1974-75'ten itibaren en üst seviye ligde mücadele etmeye başlayan Trabzonspor'da, bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Golcü oyuncu, 2004-05 sezonunda 31 gol atan Fatih Tekke'yi 2011-2012'de ligin 33. hafta sındaki Fenerbahçe maçında attığı golle geçmeyi başarmış ve bu unvanı elde etmişti.
?2010-11 SEZONUNDAN KALAN İKİNCİ İSİM
Burak Yılmaz, Trabzonspor'un son yıllarda en başarılı olduğu, 82 puan ve averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-11 sezonundaki kadrodan yer alacak ikinci isim olacak. Kaptan Onur Recep Kıvrak'la birlikte 2010-11 sezonunda forma giyen Burak Yılmaz, bu dönemden takımda yer alan bir başka isim olarak kadroda bulunacak.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:56
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
Burak Yılmaz Trabzonspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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