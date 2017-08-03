Trabzonspor'un yeni transferi Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı sağlık kontrolünden geçirdi. Liv Hospital İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen oyuncunun kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Milli oyuncunun kontrolleri eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin ardından tamamlandı.