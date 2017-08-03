 Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti

    Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti

    Trabzonspor'un yeni transferi Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti.

    Trabzonspor Burak Yılmaz'ı sağlık kontrolünden geçirdi. Liv Hospital İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen oyuncunun kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Milli oyuncunun kontrolleri eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin ardından tamamlandı.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:29
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