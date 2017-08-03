 Burak çok zorladı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Burak çok zorladı

    Burak çok zorladı

    Usta, “Kucka zor oldu, Burak ondan da zor oldu. Bu transferde Onur da bize büyük destek verdi. Bu hikaye stat açılışında başladı” dedi.

    Burak ile ilgili konuşan , Onur'un bu transferde desteği olduğunu açıkladı. Usta, "Biz bu sene tüm transferlerde çok zorlandık. Takımlarında oynayan ve mutlak manada önemli oyunculara talip olduk. Satış listesine konulan oyuncu olsa almak kolaydır. Biz de ne Kucka ne de Burak bunların hiç biri takımlarının bırakmak istediği oyuncular değildi. Kucka zor oldu, Burak ondan da zor oldu. Bugün iki şey bir araya geldi. Hem resmi olarak sponsorluk. Aslında bu süreçte Onur'un da desteği oldu. O da Burak ile konuştu. Bu hikaye bizim stadımızın açılışında başladı. Burak buraya geldiğinde ara ara konuşuyorduk. Gelmek istiyordu" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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