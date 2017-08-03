 Bakan Soylu: 50 yıldır Trabzonsporluyum demek – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Bakan Soylu: 50 yıldır Trabzonsporluyum demek

    Bakan Soylu: 50 yıldır Trabzonsporluyum demek

    İçişleri Bakanı , 'un kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

    'un 50 yıldır Türk sporuna heyecan kattığını belirten Soylu, mesajında şunları kaydetti: "50 yıldır bu millete gurur vermek, mutluluk vermek, heyecan vermek... 50 yıldır Türk sporuna hizmet etmek, gençleri sporla, sağlıkla bir araya getirmek... 50 yıldır kenetlenmek... 50 yıldır sevmek... 50 yıldır 'Trabzonsporluyum' demek... 50 yıl çok güzeldi, bir 50 yıl daha istemek... Trabzonspor'umuzun kuruluşunun 50. yıl dönümünü tebrik ediyor, başarılarının, spor hayatımıza kattığı bütün güzelliklerin artarak devam etmesini diliyorum."
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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