 Atatürk ve 15 Temmuz şehitlerine ziyaret – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Atatürk ve 15 Temmuz şehitlerine ziyaret

    Atatürk ve 15 Temmuz şehitlerine ziyaret

    Bordo-mavili yöneticiler dün Ankara’da 15 Temmuz Milli Mücadele Anıtı’nı ziyaret ederek dua okudu.

    Trabzonspor'un 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Başkan Yardımcısı , yönetim kurulu üyeleri ve , Anıtkabir ve 15 Temmuz Milli Mücadele Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan heyet, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yer alan 15 Temmuz Milli Mücadele Anıtı'nı da ziyaret etti. Üzerinde, "Aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz" yazılı çelenk anıta bırakılarak, 15 Temmuz'da şehit olanlar unutulmadı.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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