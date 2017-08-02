 Yönetimden ödeme jesti – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Yönetimden ödeme jesti

    Yönetimden ödeme jesti
    Bordo-mavili yönetim, takımın Süper Lig'e iyi bir giriş yapabilmesi için yoğun şekilde çalışıyor. Yönetim, futbolcuların kalan alacaklarını birkaç gün içerisinde yatırarak moralleri iyice yükseltmeyi planlıyor. Bu konuda Başkan Usta'nın talimat verdiği dile getirildi.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:26
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