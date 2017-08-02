Yönetimden ödeme jesti

Bordo-mavili yönetim, takımın Süper Lig'e iyi bir giriş yapabilmesi için yoğun şekilde çalışıyor. Yönetim, futbolcuların kalan alacaklarını birkaç gün içerisinde yatırarak moralleri iyice yükseltmeyi planlıyor. Bu konuda Başkan Usta'nın talimat verdiği dile getirildi.