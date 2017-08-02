Yıldız golcünün transferi bitti
Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Çin ekibi Beijing Guoan, Burak Yılmaz ile olan sözleşmesini feshetti. Trabzonspor, yıldız futbolcunun transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Burak Yılmaz, eski takımı Trabzonspor ile yeniden 3+1 senelik anlaşma sağladı. Oyuncunun 3,5 milyon euro yıllık ücret + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor kulübü Çin ekibi Beijing Guoan'a bu transfer için 3,5 milyon euro + 500 bin euro bonus bonservis bedeli ödeyecek.
Golcü isim, 2010-2012 yılları arasında formasını giydiği bordo-mavili takımda çıktığı 79 maçta 55 gole imza atmıştı.
Bugün Trabzon'da düzenlenecek 50. yıl şenliklerine katılamayacak olan Burak Yılmaz'ın statta bulunan ekrandan video bağlantısı aracılığıyla taraftarlara mesaj göndereceği öğrenildi. Milli yıldızın ligin ilk haftasındaki Konyaspor maçında sahada olması bekleniyor.
BEIJING GUOAN'A BURAK'A VEDA ETTİ
Çin ekibi, resmi internet sitesinden paylaştığı mesajda Burak Yılmaz'a veda etti.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:36
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Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 25
Yorum
işinibilen Başkan çok doğru konuşmuş. Siz şampiyonlar liginde 2 sene düzenli oynayan takımın sözleşmeli hocasını almaya çalışıyorsunuz kolay olmamalı
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 6
Yorum
BJK ŞU NANİYİDE BİRİNE VEREMEDİNİZ. BİRİNE GİTSİNDE KURTULALIM ŞUNDAN
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Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Toplam 5
Yorum
bence bence emre belezoglu volkan caner göreceksiniz onlar fenrde top oynarken bekir
Yıldız golcünün transferi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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