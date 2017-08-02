Yıldız golcünün transferi bitti

Çin ekibi Beijing Guoan, Burak Yılmaz ile olan sözleşmesini feshetti. Trabzonspor, yıldız futbolcunun transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.





Burak Yılmaz, eski takımı Trabzonspor ile yeniden 3+1 senelik anlaşma sağladı. Oyuncunun 3,5 milyon euro yıllık ücret + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor kulübü Çin ekibi Beijing Guoan'a bu transfer için 3,5 milyon euro + 500 bin euro bonus bonservis bedeli ödeyecek.







Golcü isim, 2010-2012 yılları arasında formasını giydiği bordo-mavili takımda çıktığı 79 maçta 55 gole imza atmıştı.



Bugün Trabzon'da düzenlenecek 50. yıl şenliklerine katılamayacak olan Burak Yılmaz'ın statta bulunan ekrandan video bağlantısı aracılığıyla taraftarlara mesaj göndereceği öğrenildi. Milli yıldızın ligin ilk haftasındaki Konyaspor maçında sahada olması bekleniyor.



BEIJING GUOAN'A BURAK'A VEDA ETTİ



Çin ekibi, resmi internet sitesinden paylaştığı mesajda Burak Yılmaz'a veda etti.





