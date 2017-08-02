 ÜNİTS farkı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ÜNİTS farkı

    ÜNİTS farkı
    İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü (ünits ) bir ilke daha imza atıyor. İstanbul ÜNİTS, Trabzonspor'un tarihini ve efsanelerini anlatan bir çizgi roman hazırladı. Bu çizgi roman Cerrahpaşa Tıp Fakültesi onkoloji bölümünde tedavi görmekte olan çocuklara dağıtılacak.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
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