ÜNİTS farkı

İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü (ünits ) bir ilke daha imza atıyor. İstanbul ÜNİTS, Trabzonspor'un tarihini ve efsanelerini anlatan bir çizgi roman hazırladı. Bu çizgi roman Cerrahpaşa Tıp Fakültesi onkoloji bölümünde tedavi görmekte olan çocuklara dağıtılacak.