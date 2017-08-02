Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması
Trabzonspor Kulübü, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam hakları konusunda Medicalpark Sağlık Yatırımları A.Ş. ve bağlı kuruluşu İstinye Üniversitesi ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
TRABZONSPOR Kulübü, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam hakları konusunda Medicalpark Sağlık Yatırımları A.Ş. ve bağlı kuruluşu İstinye Üniversitesi ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
?Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Medicalpark Sağlık Yatırımları A.Ş. ve bağlı kuruluşu İstinye Üniversitesi arasında, belirli bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsayan, kulübümüzün kuruluş tarihi olan 02.08.2017 tarihli ve önümüzdeki 5 yıllık süre boyunca geçerli olacak, KDV dahil Toplam 29 milyon 500 bin Euro tutarında bir reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:12
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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