 Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması

    Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması

    Trabzonspor Kulübü, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam hakları konusunda Medicalpark Sağlık Yatırımları A.Ş. ve bağlı kuruluşu İstinye Üniversitesi ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    TRABZONSPOR Kulübü, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam hakları konusunda Medicalpark Sağlık Yatırımları A.Ş. ve bağlı kuruluşu İstinye Üniversitesi ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    ?Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Medicalpark Sağlık Yatırımları A.Ş. ve bağlı kuruluşu İstinye Üniversitesi arasında, belirli bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsayan, kulübümüzün kuruluş tarihi olan 02.08.2017 tarihli ve önümüzdeki 5 yıllık süre boyunca geçerli olacak, KDV dahil Toplam 29 milyon 500 bin Euro tutarında bir reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.