Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması

TRABZONSPOR Kulübü, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam hakları konusunda Medicalpark Sağlık Yatırımları A.Ş. ve bağlı kuruluşu İstinye Üniversitesi ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



?Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Medicalpark Sağlık Yatırımları A.Ş. ve bağlı kuruluşu İstinye Üniversitesi arasında, belirli bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsayan, kulübümüzün kuruluş tarihi olan 02.08.2017 tarihli ve önümüzdeki 5 yıllık süre boyunca geçerli olacak, KDV dahil Toplam 29 milyon 500 bin Euro tutarında bir reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.