Tam destek şart

Trabzonspor formasıyla 1975-76 sezonunda üst üste üç maçta 61. dakikalarda gol atarak '61 Hüseyin' lakabını alan efsane futbolcu Hüseyin Tok, taraftarlara destek çağrısında bulundu. Tok, "Takımı suni olarak desteklemek olmaz. Takımlarına katkı yapmaları, kombine ya da ürün alarak kulüp ekonomisine katkı sağlamaları gerekiyor" dedi.