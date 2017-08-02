"Nice yıllara, nice başarılara"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden Trabzonspor Kulübü'nün 50. yılını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
"Ülkemizin en önemli spor kulüplerinden biri olan Trabzonspor'un 50. yılını gönülden kutluyorum. Nice yıllara, nice başarılara Trabzonspor!"
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:33
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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