Kucka çok sabırsız
Fırtına’nın 30 yaşındaki orta sahası, “Taraftarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Ne kadar ateşli olduklarını görmek istiyorum” dedi.
TÜM TAKIM FARKINDA
Kucka konuşmasına şöyle devam etti: "Kulübümüz 50'nci yılını kutluyor. Her an konuşulan konu bu ve bütün takım bunun fazlasıyla farkında. Onun için biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede ligi tamamlamak istiyoruz. Şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Taraftarımızın ne kadar ateşli olduğunu görmek istiyorum."
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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