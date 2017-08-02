 Kucka çok sabırsız – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    çok sabırsız

    <a href="/index/kucka?id=07176e27-aabf-4ce9-8525-bfc22d86a65a" class="" rel="tag">Kucka</a> çok sabırsız

    Fırtına’nın 30 yaşındaki orta sahası, “Taraftarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Ne kadar ateşli olduklarını görmek istiyorum” dedi.

    Karadeniz ekibinin yeni transferi Kucka, bu sezon şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi. Slovak vatandaşları Durica ve Bero sayesinde uyum sorunu yaşamadığını anlatan 30 yaşındaki orta saha, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Trabzonspor'un hedeflerini bu süreçte daha iyi anladım. Şehri ve stadımızın atmosferini elbette ki arkadaşlarımdan çok dinledim. Ancak bizzat görmek için sabırsızlanıyorum, heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

    TÜM TAKIM FARKINDA
    konuşmasına şöyle devam etti: "Kulübümüz 50'nci yılını kutluyor. Her an konuşulan konu bu ve bütün takım bunun fazlasıyla farkında. Onun için biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede ligi tamamlamak istiyoruz. Şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Taraftarımızın ne kadar ateşli olduğunu görmek istiyorum."
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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