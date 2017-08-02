Castillo'dan Trabzonspor'a kötü haber
Trabzonspor'un Slovakya kampında Hollanda ekibi Heerenveen ile oynadığı son hazırlık maçında sakatlanan Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'dan kötü haber geldi.
Bordo-mavili takımın yurt dışı kampında iyi performans gösteren oyuncuların başında yer alan Castillo'nun sağ arka adalesindeki sakatlığının ciddi olduğu belirtildi. Adalesinde gerilme olan futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı, bu arada daha önce yaşadığı menisküs problemi nedeniyle de ameliyatının planlandığı kaydedildi.
Heerenveen maçında 46. dakikada oyuna giren Castillo, 53. dakika sakatlanmış ve sadece 7 dakika oyunda kalabilmişti.
Castillo'nun, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde eylül ayı başında Ukrayna ve Hırvatistan ile yapacağı maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra tam olarak hazır hale gelmesinin beklendiği öğrenildi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:09
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Berke’ye kanca
Toplam 6
Yorum
altyapı Atalay ve Ozan şu anda A takımla çalışıyorlar altyapıda değiller.
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Ortak karar: Ret!
Toplam 28
Yorum
44istanbul Büyük takimlar yeni sezon ve avrupa maclari icin son hamlelerini ve calismalarini yapiyor, milyonlarca para harciyorlar. Kulüpleriyle kontrati olan hocalara teklif göndermek ahlaksizliktir. Bunu A kulübü B kulübüne yapmis olsa, TFF bin türlü ceza kesiyor, etik kriterlere uyulmadi diye. Bosta olan yerli ve yabanci bircok hocalar, önce bunlarin en iyilerini denersin, olmadi, gene kontrati olana sor. Ama direk Besiktasin hocasina yönelmek, Besiktasa zarar verme arzusundan baska birsey degil!
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Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 5
Yorum
Baron Fatih terime tazminat issizlik maasi baglayan tff senol gunese tffnin kasa anahtarini verse hakkini karsilayamaz
Castillo'dan Trabzonspor'a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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