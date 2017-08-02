Büyük şölen bugün A2'de!
2 Ağustos 1967’de kurulan Trabzonspor, çeşitli etkinlikler yapacak, Alaves ile maç oynayacak. A2 canlı yayınlayacak.
ÖNCE KUTLAMA SONRA MAÇ
Trabzonspor, 50'nci yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek programın ardından saat 21.45'te İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile dostluk maçı oynayacak.Mücadeleyi A2 kanalı canlı olarak ekranlara getirecek. Ayrıca bordo-mavililer 2017-18 sezonu öncesi seyircisiyle ilk defa bu karşılaşmayla buluşacak. Maçtan sonra ise stadyumun arka tarafında denizden gelen gemilerin de katılımıyla sahilde büyük bir meşale gösterisinin gerçekleştirileceği kaydedildi.
BİLETLERE HÜCUM ETTİLER
Trabzonsporlu taraftarlar da 50'nci yıl kutlamaları ve ayrıca Deportivo Alaves ile oynanacak hazırlık maçı için satışa sunulan biletlere çok yoğun ilgi gösterdi. Bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturan bordo- mavili taraftarların biletlerin önemli bir kısmını tükettiği öğrenildi.
YÖNETİM DESTEK BEKLİYOR
2017-18 sezonuna ait beyaz ve parçalı formayı satışa sunan Trabzonspor kulübünün, yeni sezon için hazırlanan çubuklu formayı da bugünkü 50'nci yıl kutlamalarında tanıtması bekleniyor. Yapılacak tanıtımının ardından ise ilerleyen günlerde çubuklu formalar satışa sunulacak.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:28
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Berke’ye kanca
Toplam 6
Yorum
altyapı Atalay ve Ozan şu anda A takımla çalışıyorlar altyapıda değiller.
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Ortak karar: Ret!
Toplam 28
Yorum
44istanbul Büyük takimlar yeni sezon ve avrupa maclari icin son hamlelerini ve calismalarini yapiyor, milyonlarca para harciyorlar. Kulüpleriyle kontrati olan hocalara teklif göndermek ahlaksizliktir. Bunu A kulübü B kulübüne yapmis olsa, TFF bin türlü ceza kesiyor, etik kriterlere uyulmadi diye. Bosta olan yerli ve yabanci bircok hocalar, önce bunlarin en iyilerini denersin, olmadi, gene kontrati olana sor. Ama direk Besiktasin hocasina yönelmek, Besiktasa zarar verme arzusundan baska birsey degil!
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Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 5
Yorum
Baron Fatih terime tazminat issizlik maasi baglayan tff senol gunese tffnin kasa anahtarini verse hakkini karsilayamaz
Büyük şölen bugün A2'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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