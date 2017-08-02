 'Burak'ı verdik' – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    'Burak'ı verdik'

    'Burak'ı verdik'

    Beijing’in menajeri Li, “’ın ’a transferi konusunda zorluk çıkarmayacağız. Ailevi nedenlerle Türkiye’ye dönüyor” diye konuştu.

    'a Çin'den büyük müjde... Çin Süper Lig takımı Beijing Guoan'ın menajeri Ming Li, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın transferinde Trabzonspor'a zorluk çıkarmayacaklarını söyledi. 32 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a transferiyle ilgili antrenman sonrası Çin basınına konuşan Li, bordo-mavili ekipten transfer teklifi aldıklarını belirterek, "Hemen geri çevirdik. Sonrasında Burak Yılmaz ile defalarca görüştük. Kulüp başkanımız da kendisiyle bir araya geldi" diye konuştu.

    ÇOCUKLARI İÇİN GİDİYOR
    Li, "Futbolcumuzun zorlukları atlatıp Guoan için ter dökmeye devam etmesini umuyorduk. Burak, Türkiye'ye dönmemesi halinde çocuğunun velayet hakkını kaybedeceğini iletti. Mahkeme Türkiye'de görülüyor, bu konuda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok" değerlendirmesinde bulundu. Kulüp olarak Burak'ın geçirdiği zor süreci anladıklarını aktaran Li, "Burak'ın Trabzonspor'a transferi konusunda zorluk çıkarmayacağız. Durumu iki gün içerisinde netleşecek. Teknik ekip de her türlü ihtimale karşı hazır durumda" açıklamasını yaptı.

    USTA SÜRPRİZ YAPACAK
    Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta bugün ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Ankara'da bir takım temaslarda bulunacak Usta, taraftarlara daha önceden duyurduğu sürprizi tanıtmak için Trabzon'a geçecek. Başkan Usta'nın Şenol Güneş Stadyumu'nda taraftarlara anlaşmaya vardığı 'ı tanıtması bekleniyor. 32 yaşındaki forvetin bu sezon ilk kez tanıtılacak olan yeni sezon çubuklu forma ile sahaya çıkarak taraftarları selamlaması amaçlanıyor.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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