'Burak'ı verdik'
Beijing’in menajeri Li, “Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’a transferi konusunda zorluk çıkarmayacağız. Ailevi nedenlerle Türkiye’ye dönüyor” diye konuştu.
ÇOCUKLARI İÇİN GİDİYOR
Li, "Futbolcumuzun zorlukları atlatıp Guoan için ter dökmeye devam etmesini umuyorduk. Burak, Türkiye'ye dönmemesi halinde çocuğunun velayet hakkını kaybedeceğini iletti. Mahkeme Türkiye'de görülüyor, bu konuda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok" değerlendirmesinde bulundu. Kulüp olarak Burak'ın geçirdiği zor süreci anladıklarını aktaran Li, "Burak'ın Trabzonspor'a transferi konusunda zorluk çıkarmayacağız. Durumu iki gün içerisinde netleşecek. Teknik ekip de her türlü ihtimale karşı hazır durumda" açıklamasını yaptı.
USTA SÜRPRİZ YAPACAK
Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta bugün ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Ankara'da bir takım temaslarda bulunacak Usta, taraftarlara daha önceden duyurduğu sürprizi tanıtmak için Trabzon'a geçecek. Başkan Usta'nın Şenol Güneş Stadyumu'nda taraftarlara anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz'ı tanıtması bekleniyor. 32 yaşındaki forvetin bu sezon ilk kez tanıtılacak olan yeni sezon çubuklu forma ile sahaya çıkarak taraftarları selamlaması amaçlanıyor.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
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çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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