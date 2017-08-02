Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor'un bir süredir renklerine bağlamak için uğraş verdiği Burak Yılmaz transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Çin ekibi Beijing Guoan, Burak Yılmaz ile olan sözleşmesini feshetti.
Böylece 32 yaşındaki milli futbolcunun bordo mavili takıma transferi konusunda bir engel kalmadı.
Burak Yılmaz, eski takımı Trabzonspor ile yeniden 3+1 senelik anlaşma sağladı. Oyuncunun 3,5 milyon euro yıllık ücret + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor kulübü Çin ekibi Beijing Guoan'a bu transfer için 3,5 milyon euro + 500 bin euro bonus bonservis bedeli ödeyecek.
Golcü isim, 2010-2012 yılları arasında formasını giydiği bordo-mavili takımda çıktığı 79 maçta 55 gole imza atmıştı.
Bugün Trabzon'da düzenlenecek 50. yıl şenliklerine katılamayacak olan Burak Yılmaz'ın statta bulunan ekrandan video bağlantısı aracılığıyla taraftarlara mesaj göndereceği öğrenildi. Milli yıldızın ligin ilk haftasındaki Konyaspor maçında sahada olması bekleniyor.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:13
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Berke’ye kanca
Toplam 6
Yorum
altyapı Atalay ve Ozan şu anda A takımla çalışıyorlar altyapıda değiller.
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Ortak karar: Ret!
Toplam 28
Yorum
44istanbul Büyük takimlar yeni sezon ve avrupa maclari icin son hamlelerini ve calismalarini yapiyor, milyonlarca para harciyorlar. Kulüpleriyle kontrati olan hocalara teklif göndermek ahlaksizliktir. Bunu A kulübü B kulübüne yapmis olsa, TFF bin türlü ceza kesiyor, etik kriterlere uyulmadi diye. Bosta olan yerli ve yabanci bircok hocalar, önce bunlarin en iyilerini denersin, olmadi, gene kontrati olana sor. Ama direk Besiktasin hocasina yönelmek, Besiktasa zarar verme arzusundan baska birsey degil!
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Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 5
Yorum
Baron Fatih terime tazminat issizlik maasi baglayan tff senol gunese tffnin kasa anahtarini verse hakkini karsilayamaz
Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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