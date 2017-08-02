 Burak Yılmaz transferinin perde arkası – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    transferinin perde arkası

    Burak Yılmaz transferinin perde arkası

    Galatasaray'dan Çin'e giden ancak yeniden Türkiye'ye dönen ve Trabzonspor formasu giyecek olan transferin perde arkasında ailevi nedenler yer alıyor.

    Trabzonspor'un 50. yıl hedefi doğrultusunda 'ı yeniden kadrosuna dahil etti.

    Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye geri dönmesinin asıl sebebi ise ailevi nedenler olması. Derin ve Nazlı adında kızlarıyla görüşmeyen ve bu sebeple çocuklarının vekaletini kaybetmemek istememesi nedeniyle böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.
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    Beijing Guoan'ın menajeri Li Ming ise Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılması ile ilgili sözleri ayrılığın sebebini ortaya koyuyor. Yeşil-sarılı kulübün menajeri Li Ming; "Futbolcumuzun zorlukları atlatıp Guoan için ter dökmeye devam etmesini umuyorduk. Burak, Türkiye'ye dönmemesi halinde çocuğunun velayet hakkını kaybedeceğini iletti. Mahkeme Türkiye'de görülüyor, bu konuda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Çin Süper Ligi'nde çıktığı 28 maçta 19 gol atan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a transferinde kolaylık sağlayan Çin kulübü, yıldız futbolcuyu aldığı ücretin daha azına satmaya razı oldu.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:06
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