Burak Yılmaz transferinin perde arkası
Galatasaray'dan Çin'e giden ancak yeniden Türkiye'ye dönen ve Trabzonspor formasu giyecek olan Burak Yılmaz transferin perde arkasında ailevi nedenler yer alıyor.
Trabzonspor'un 50. yıl hedefi doğrultusunda Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosuna dahil etti.
Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye geri dönmesinin asıl sebebi ise ailevi nedenler olması. Derin ve Nazlı adında kızlarıyla görüşmeyen ve bu sebeple çocuklarının vekaletini kaybetmemek istememesi nedeniyle böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.
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Beijing Guoan'ın menajeri Li Ming ise Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılması ile ilgili sözleri ayrılığın sebebini ortaya koyuyor. Yeşil-sarılı kulübün menajeri Li Ming; "Futbolcumuzun zorlukları atlatıp Guoan için ter dökmeye devam etmesini umuyorduk. Burak, Türkiye'ye dönmemesi halinde çocuğunun velayet hakkını kaybedeceğini iletti. Mahkeme Türkiye'de görülüyor, bu konuda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Çin Süper Ligi'nde çıktığı 28 maçta 19 gol atan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a transferinde kolaylık sağlayan Çin kulübü, yıldız futbolcuyu aldığı ücretin daha azına satmaya razı oldu.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:06
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"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Burak Yılmaz transferinin perde arkası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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