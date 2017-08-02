Beşirli hatırası

Trabzon'da büyük buluşma...

Fırtına'nın eski yıldızı Yattara, Kick Boks Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde Dünya Şampiyonu olan futbolcular Yusuf Yazıcı, Abdurrahim Dursun ve Kick Boks Avrupa Şampiyonu Murat Aygün bir araya geldiler. Beşirli'de kafede buluşan gençler keyifli anlar yaşadılar.