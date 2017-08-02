 Beşirli hatırası – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Beşirli hatırası

    Beşirli hatırası

    Trabzon'da büyük buluşma...

    Fırtına'nın eski yıldızı Yattara, Kick Boks Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde Dünya Şampiyonu olan futbolcular Yusuf Yazıcı, Abdurrahim Dursun ve Kick Boks Avrupa Şampiyonu Murat Aygün bir araya geldiler. Beşirli'de kafede buluşan gençler keyifli anlar yaşadılar.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:25
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