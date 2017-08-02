4 bin 798 kombine satıldı

Geçtiğimiz sezon 13 bin kombine satan Trabzon yönetiminin bu dönemki hedefi 25 bin. Yöneticiler sık sık taraftara "50. yılda takıma destek vermek için kombine alın" çağrısı yapıyor ama şu ana kadar 4 bin 798 kart satıldı. Taraftarın Burak transferini beklediği belirtiliyor.