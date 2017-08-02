 4 bin 798 kombine satıldı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    4 bin 798 kombine satıldı

    4 bin 798 kombine satıldı
    Geçtiğimiz sezon 13 bin kombine satan Trabzon yönetiminin bu dönemki hedefi 25 bin. Yöneticiler sık sık taraftara "50. yılda takıma destek vermek için kombine alın" çağrısı yapıyor ama şu ana kadar 4 bin 798 kart satıldı. Taraftarın Burak transferini beklediği belirtiliyor.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:26
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