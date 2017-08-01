 Yurda döndüler – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Yurda döndüler

    Yurda döndüler
    Slovakya'da kamp çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, yurda dönüş yaptı. 2 Temmuz'da yurt dışı hazırlık kampına Macaristan'da başlayan ve Slovakya kampıyla yurt dışı hazırlık etabını tamamlayan bordo-mavililer, 28 gün sonra yurda döndü.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:58
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