Yurda döndüler

Slovakya'da kamp çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, yurda dönüş yaptı. 2 Temmuz'da yurt dışı hazırlık kampına Macaristan'da başlayan ve Slovakya kampıyla yurt dışı hazırlık etabını tamamlayan bordo-mavililer, 28 gün sonra yurda döndü.