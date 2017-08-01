Yarın yer yerinden oynayacak

50. yılına şampiyonluk parolası ile başlayacak Karadeniz Fırtınası sezonu mükemmel bir geceyle yarın açıyor.

İşte resmi siteden yapılan açılış programına ilişkin detaylar: 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 2 Ağustos Çarşamba (yarın) çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Saat 10:00'da Trabzon Atatürk Alanı'nda çelenk merasimi ve ardından Sülüklü Mezarlığı'nda anma töreni yapılacaktır. 20:00'de Şenol Güneş Stadyumu'nda başlayacak kutlama programında ise konser, halk oyunu gösterileri, havai fişek ve ışık şovu ile beraber taraftarlarımıza özel sürprizler de olacak. 21:45'te futbol A takımımız, İspanya La Liga'nın güçlü ekibi Deportivo Alaves ile dostluk maçı yapacak. Maçtan sonra stadyumumuzun arka tarafında denizden gelen gemilerin de katılımıyla büyük bir meşale gösterisi gerçekleştirilecektir.