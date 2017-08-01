 Yarın yer yerinden oynayacak – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Yarın yer yerinden oynayacak

    Yarın yer yerinden oynayacak

    50. yılına şampiyonluk parolası ile başlayacak Karadeniz Fırtınası sezonu mükemmel bir geceyle yarın açıyor.

    İşte resmi siteden yapılan açılış programına ilişkin detaylar: 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 2 Ağustos Çarşamba (yarın) çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Saat 10:00'da Trabzon Atatürk Alanı'nda çelenk merasimi ve ardından Sülüklü Mezarlığı'nda anma töreni yapılacaktır. 20:00'de Şenol Güneş Stadyumu'nda başlayacak kutlama programında ise konser, halk oyunu gösterileri, havai fişek ve ışık şovu ile beraber taraftarlarımıza özel sürprizler de olacak. 21:45'te futbol A takımımız, İspanya La Liga'nın güçlü ekibi Deportivo Alaves ile dostluk maçı yapacak. Maçtan sonra stadyumumuzun arka tarafında denizden gelen gemilerin de katılımıyla büyük bir meşale gösterisi gerçekleştirilecektir.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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