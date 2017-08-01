Onazi ve eşi Sandra'nın bugün bir kız çocuğu dünyaya geldiği, minik bebeğe Makeyla adı verildiği belirtildi.



Bordo mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Onazi ve eşi Sandra'yı kutluyor, Makeyla'ya sağlıklı ve mutlu nice uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



