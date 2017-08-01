 Trabzonsporlu Onazi baba oldu – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Trabzonsporlu baba oldu

    Trabzonsporlu <a href="/index/onazi?id=fad4d0c0-40b8-46bf-b547-50bc998ee0f5" class="" rel="tag">Onazi</a> baba oldu

    Trabzonspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Eddy baba oldu.

    ve eşi Sandra'nın bugün bir kız çocuğu dünyaya geldiği, minik bebeğe Makeyla adı verildiği belirtildi.

    Bordo mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " ve eşi Sandra'yı kutluyor, Makeyla'ya sağlıklı ve mutlu nice uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:53
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