Trabzonspor, Deportivo Alaves maçı hazırlıklarını tamamlandı
KULÜBÜN 50’nci Yılı nedeniyle düzenlenecek etkinlikler kapsamında yarın akşam İspanya'nın Deportivo Alaves takımıyla karşılaşacak olan bordo mavililer, saat 19:00’da yapılan antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Onazi ile Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Castillo yer almadı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 22:36
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 47
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FUTBOL USA TERIM MILLI TAKIMA UEFA VE FIFA'DAN YILIK KAZANDIRDIGI PARA 27MILYONUN UZERINDE MILLI TAKIM KAZANDIGI HER MACTA GELIR ARTAR. TFF750 MIL2017
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Beşiktaş'a Monacolu stoper!
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KARAKARTAL BU YIL GALATASARAYIN İSTEYİPTE ALMADIGI YOK AYRICA NE TUNUS MUŞ KARDEŞİM ÜLKE TUNUSLU DOLDU YA YAV GİDİN KUZEYDEN ALIN
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 47
Yorum
TÜRKİYEM FATİHİN SUÇU YOK ÖNCE TFF NİN TARAFLI VE BAŞARISIZ GEÇMİŞİ ŞAİBELİ YÖNETİMİ BAŞKANI İSTİFA ETMELİ ZORLAMI ALDI TERİM PARAYI NANKÖRLER.
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