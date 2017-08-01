 Trabzonspor, Deportivo Alaves maçı hazırlıklarını tamamlandı – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Trabzonspor, Deportivo Alaves maçı hazırlıklarını tamamlandı

    Trabzonspor, Deportivo Alaves maçı hazırlıklarını tamamlandı

    KULÜBÜN 50’nci Yılı nedeniyle düzenlenecek etkinlikler kapsamında yarın akşam İspanya'nın Deportivo Alaves takımıyla karşılaşacak olan bordo mavililer, saat 19:00’da yapılan antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Onazi ile Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Castillo yer almadı.


    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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