Trabzonspor, Deportivo Alaves maçı hazırlıklarını tamamlandı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Onazi ile Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Castillo yer almadı.