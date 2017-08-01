Sosa, Trabzon'a koşuyor
Daha önce 4 milyon euro isteyen Arjantinli 10 numara, Milan satış listesine koyunca ‘3 milyon euro’ya imza atarım’ haberi gönderdi. Başkan Muharrem Usta yakın zamanda İtalya’ya gidiyor.
4'E BIRAKIYOR
Renato Sanchez ile görüşmeler yürütülürken, elinden oyuncu çıkarması gereken kulüp tarafından Sosa'ya, gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği iletildi. Milan, Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro'ya aldığı Sosa'yı Trabzonspor'a 4 milyona bırakacak. Fırtına bu parayı ödemeye hazır ama asıl sorun Sosa'nın istediği yıllık 4 milyon euro'ydu.
3 MİLYON DA ÇOK
Satış listesine konan ve Avrupa'da başka bir kulüpten teklif alamayan Sosa geri adım attı. Arjantinli 10 numaranın Trabzonspor'a haber göndererek, "3 milyon euro'ya imza atmaya hazırım" dediği belirtildi. 1 milyon euro'luk indirim bordo-mavilileri umutlandırdı. Daha önceki görüşmelerde senelik 2.2 milyon euro öneren Karadeniz ekibinin teklifi 2.5 milyon euro'ya çıkaracağı ve bu fiyatta anlaşmaya çalışacağı belirtildi. Başkan Muharrem Usta, yarınki açılış sonrası İtalya'ya giderek bu işi bitirmek istiyor.
Yunus Emre SEL
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:42
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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