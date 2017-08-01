 Sosa, Trabzon'a koşuyor – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    , Trabzon'a koşuyor

    Sosa, Trabzon'a koşuyor

    Daha önce 4 milyon euro isteyen Arjantinli 10 numara, Milan satış listesine koyunca ‘3 milyon euro’ya imza atarım’ haberi gönderdi. Başkan Muharrem Usta yakın zamanda İtalya’ya gidiyor.

    Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer harekatını noktalamaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Serdar Taşçı ve Burak Yılmaz isimlerine bitti gözüyle bakarken, orta sahaya da bir takviye yaparak transfer çalışmalarını noktalamak istiyor. Karadeniz ekibinin bu bölge için ilk tercihinin ise Sosa olduğu ortada. Yeni sahipleriyle değişime giren İtalyan devi; Kessi, Hakan Çalhanoğlu, Biglia transferlerinin ardından bu kez ileriye dönük bir orta saha oyuncusunun peşine düştü.

    4'E BIRAKIYOR
    Renato Sanchez ile görüşmeler yürütülürken, elinden oyuncu çıkarması gereken kulüp tarafından Sosa'ya, gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği iletildi. Milan, Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro'ya aldığı Sosa'yı Trabzonspor'a 4 milyona bırakacak. Fırtına bu parayı ödemeye hazır ama asıl sorun 'nın istediği yıllık 4 milyon euro'ydu.

    3 MİLYON DA ÇOK
    Satış listesine konan ve Avrupa'da başka bir kulüpten teklif alamayan Sosa geri adım attı. Arjantinli 10 numaranın Trabzonspor'a haber göndererek, "3 milyon euro'ya imza atmaya hazırım" dediği belirtildi. 1 milyon euro'luk indirim bordo-mavilileri umutlandırdı. Daha önceki görüşmelerde senelik 2.2 milyon euro öneren Karadeniz ekibinin teklifi 2.5 milyon euro'ya çıkaracağı ve bu fiyatta anlaşmaya çalışacağı belirtildi. Başkan Muharrem Usta, yarınki açılış sonrası İtalya'ya giderek bu işi bitirmek istiyor.


    Yunus Emre SEL
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:42
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