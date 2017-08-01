 Rodallega hiçbir yere gitmiyor – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    hiçbir yere gitmiyor

    Rodallega hiçbir yere gitmiyor
    Trabzonspor, 'nın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Hugo Rodallega'nın ayrılacağı yönünde gerek bazı basın yayın organlarında gerekse sosyal medyada yer alan haber ve yorumlar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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