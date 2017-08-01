 Muharrem Usta'dan Burak açıklaması – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    'dan Burak açıklaması

    Muharrem Usta'dan Burak açıklaması

    Başkan , kadrolarına katmak istedikleri 'ın transferi konusunda Çin'in Beijing Guoan Kulübü ile görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu cevap beklediklerini bildirdi.

    Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'ın kulübü Beijing Guoan ile görüşmemiz devam etmektedir. Transferine olumlu cevap vermelerini umuyoruz. Kamuoyuna saygıyla..." ifadesini kullandı.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:00
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