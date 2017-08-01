Meriç’ten, taraftara Burak müjdesi
Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Burak Yılmaz transferini yarınki 50’nci yıl kutlamalarına yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.
Genel Sekreter Gençağa Meriç, 50'nci yıl kutlamalarının coşkulu bir şekilde gerçekleşeceğine inandığını ve taraftarlara sürprizlerinin olacağını söyledi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Meriç, "Gündemimizdeki isimlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Burak Yılmaz transferini de yarınki programa yetiştirmeye çalışıyoruz. Başkanımız Muharrem Usta da bu yönde ciddi bir mesai harcıyor" dedi.
GİDECEKLER KONUSUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Aykut Demir, Sefa Yılmaz, Luis Ibanez gibi oyuncularla da yollarını ayırma konusunda görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Meriç, "Yeni sezonda kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Bonservisiyle ya da geçen yıl olduğu gibi farklı takımlara kiralama üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:24
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 55
Yorum
luc4s besiktas Zlatani alirsa bu senede sampiyon olur
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"Jeremain Lens Beşiktaş'ta"
Toplam 13
Yorum
sanane cok iyi bir transfer olur! Ama en önemli bölge forvet! Gol atacak oyuncu olmadikca, orta sahaya klas oyuncular almanin anlami kalmaz. Cenk ile bir yere kadar. Sampiyonlar ligine yetersiz. Birde adam gibi stoper lazim. Marcelo yu göndermek yilin hatasi oldu!
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Sinyal tartışması!
Toplam 5
Yorum
Sero motosiklet sürücüsü AZİZ YILDIRIMın soluna gecerken baska bir aracın önünü kesiyor ve kendiside sinyal vermiyor. Tamamen provakasyon
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