Meriç’ten, taraftara Burak müjdesi

Genel Sekreter Gençağa Meriç, 50'nci yıl kutlamalarının coşkulu bir şekilde gerçekleşeceğine inandığını ve taraftarlara sürprizlerinin olacağını söyledi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Meriç, "Gündemimizdeki isimlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Burak Yılmaz transferini de yarınki programa yetiştirmeye çalışıyoruz. Başkanımız Muharrem Usta da bu yönde ciddi bir mesai harcıyor" dedi.



GİDECEKLER KONUSUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Aykut Demir, Sefa Yılmaz, Luis Ibanez gibi oyuncularla da yollarını ayırma konusunda görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Meriç, "Yeni sezonda kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Bonservisiyle ya da geçen yıl olduğu gibi farklı takımlara kiralama üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.