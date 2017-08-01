 Kadro operasyonu – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Kadro operasyonu

    Kadro operasyonu

    Yeni transferlerle birlikte futbolcu sayısı 29’a yükselen ’da yönetim sezona 23-24 oyuncu ile girmeyi hedefliyor. İlk yolcular Aykut Demir, Sefa ve İbanez olabilir.

    Bordo-mavili takımda kiralandıkları takımlardan dönen oyuncular ve yeni transferlerle birlikte futbolcu sayısı arttı. Kadrodaki oyuncusu sayısının 29'a ulaşması üzerine yönetim sayıyı azaltmak için çalışma başlattı. 2016-17 sezonunu 25 kişilik kadro ile tamamlayan bordo- mavililerin özellikle yeni sezonda da takımda düşünülmeyen Aykut Demir, Sefa Yılmaz ve İbanez gibi isimler ile yollarını ayıracağı, bazı genç oyuncuların da gelişimini hızlandırmak için farklı takımlara kiralanabileceği belirtildi.

    KOLAYLIK SAĞLANACAK
    3 futbolcu daha alacak olan Trabzonspor'da sayı yeniden 32'ye çıkacak. Ancak hedef kadroyu 23-24'e indirmek. Bordo-mavili yönetimin gözden çıkarılan futbolculara gelen tekliflerde büyük kolaylıklar sağlamayı planladığı vurgulanıyor. Yönetim gidecekler için de çaba harcıyor.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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