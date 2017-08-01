 En pahalısı Juraj Kucka – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    En pahalısı Juraj Kucka

    En pahalısı Juraj Kucka

    Başkan , görev süresi boyunca şimdiye kadar 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

    En pahalı transfer ise oldu. Değeri 9 milyon euro (37 milyon 350 bin TL) olan Slovak oyuncuyu ise 5 milyon euro (20 milyon 750 bin TL) ile kaleci Onur, 4 milyon 500 bin euro (18 milyon 875 bin TL) ile Okay Yokuşlu takip etti. Uzun süredir Trabzonspor forması giyen ve bir dönem Manchester United'a transferi gündeme gelen kaleci Onur Recep Kıvrak, değer kaybetti.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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