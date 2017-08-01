Beşinci sırada

Oyuncu ve takımların değerlerini belirlemede etkili olan transfermarkt sitesine göre Trabzon'un değeri ise güncel verilere göre 61 milyon 100 bin euro (261 milyon 865 bin TL) oldu. Fırtına; Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Başakşehir ardından 5'inci.