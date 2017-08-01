 Beşinci sırada – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Beşinci sırada

    Beşinci sırada
    Oyuncu ve takımların değerlerini belirlemede etkili olan transfermarkt sitesine göre Trabzon'un değeri ise güncel verilere göre 61 milyon 100 bin euro (261 milyon 865 bin TL) oldu. Fırtına; Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Başakşehir ardından 5'inci.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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