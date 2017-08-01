 9 oyuncu gol attı – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    9 oyuncu gol attı

    9 oyuncu gol attı
    Fırtına'nın oynadığı hazırlık maçlarında 9 futbolcu golle tanıştı. Rodallega ve Yusuf Yazıcı 2'şer gol atarken, diğer goller ise Yusuf Erdoğan, Mas, N'Doye, Kucka, Okay Yokuşlu, Bongonda ve Uğur Demirok'tan geldi.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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