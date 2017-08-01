9 oyuncu gol attı

Fırtına'nın oynadığı hazırlık maçlarında 9 futbolcu golle tanıştı. Rodallega ve Yusuf Yazıcı 2'şer gol atarken, diğer goller ise Yusuf Erdoğan, Mas, N'Doye, Kucka, Okay Yokuşlu, Bongonda ve Uğur Demirok'tan geldi.