 Trabzonspor’dan Rodallega açıklaması – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor’dan açıklaması

    Trabzonspor’dan Rodallega açıklaması

    Trabzonspor Kulübü, ’nın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Hugo Martinez'in takımımızdan ayrılacağı yönünde gerek bazı basın yayın organlarında gerekse sosyal medyada yer alan haber ve yorumlar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:31
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