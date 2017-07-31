Trabzonspor’dan Rodallega açıklaması

Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Hugo Rodallega Martinez'in takımımızdan ayrılacağı yönünde gerek bazı basın yayın organlarında gerekse sosyal medyada yer alan haber ve yorumlar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.



