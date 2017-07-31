Trabzonspor’dan Rodallega açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Rodallega’nın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Hugo Rodallega Martinez'in takımımızdan ayrılacağı yönünde gerek bazı basın yayın organlarında gerekse sosyal medyada yer alan haber ve yorumlar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:31
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 24
Yorum
ne olacak şimdi Şimdi şenol hoca beşiktaştan gittimi
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 24
Yorum
hasan tekin demirören beşiktaş düşmanıdır fenerin yağdanlığıdır.
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 24
Yorum
xxx Ne oldu beyler...Hani gitmeyecekti..Ben size demedimmi sıradaki operasyonun adı Beşiktaştır diye..Ben gs lıyım..Hiç yabancı gelmiyor olanlar
Trabzonspor’dan Rodallega açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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