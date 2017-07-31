 Trabzonspor yurda döndü – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor yurda döndü

    Trabzonspor yurda döndü

    Slovakya'nın Samorin kasabasında gerçekleştirdiği 2'nci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, yurda dönüş yaptı.

    Yerel saatle 00.15'te Viyana'dan THY'ye ait özel uçak ile havalanan Trabzonspor kafilesi, 03.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. 2 Temmuz'da yurt dışı hazırlık kampına Macaristan'da başlayan ve Slovakya kampıyla yurt dışı hazırlık etabını tamamlayan bordo mavililer, 28 gün sonra yurda döndü.

    Tam kadro Trabzon'a gelen Trabzonspor, bugün akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:38
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