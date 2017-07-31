Trabzonspor yurda döndü

Yerel saatle 00.15'te Viyana'dan THY'ye ait özel uçak ile havalanan Trabzonspor kafilesi, 03.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. 2 Temmuz'da yurt dışı hazırlık kampına Macaristan'da başlayan ve Slovakya kampıyla yurt dışı hazırlık etabını tamamlayan bordo mavililer, 28 gün sonra yurda döndü.



Tam kadro Trabzon'a gelen Trabzonspor, bugün akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.