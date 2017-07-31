Trabzonspor yurda döndü
Slovakya'nın Samorin kasabasında gerçekleştirdiği 2'nci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, yurda dönüş yaptı.
Yerel saatle 00.15'te Viyana'dan THY'ye ait özel uçak ile havalanan Trabzonspor kafilesi, 03.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. 2 Temmuz'da yurt dışı hazırlık kampına Macaristan'da başlayan ve Slovakya kampıyla yurt dışı hazırlık etabını tamamlayan bordo mavililer, 28 gün sonra yurda döndü.
Tam kadro Trabzon'a gelen Trabzonspor, bugün akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:38
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'Sosa, Fener’i reddetti'
Toplam 12
Yorum
murat56 ne var bu adamda anlamadım.yetenek fukarası.insanda şans olacak bunun gibi,arda gibi.başka bi şey istemez
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Fener, Ben Arfa'yı almaya gitti!
Toplam 16
Yorum
Fb Lens nerde oynayacak ayrıca dırar var ısla geldi şener ve alplerde var lensi nereye koyacaksınız s.gitsin beşiktaşa geçin artık sunlari
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Fener, Ben Arfa'yı almaya gitti!
Toplam 16
Yorum
Fb Yorum yapıyorsanız mantıklı yapın adam yıldız oyuncu size bedava verecek halleri yok yönetime baskı yapmadan düşünecektiniz
Trabzonspor yurda döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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